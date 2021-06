Lublin. Rowery miejskie już na ulicach. W poniedziałek próbny rozruch. A inauguracja tegorocznego sezonu?

Od tego sezonu zmieniają się zasady funkcjonowania systemu. I z punktu widzenia rowerzystów są to zmiany rewolucyjne. Nie będzie już można przejechać pierwszych 20 minut jednośladem nie płacąc za to ani grosza. Teraz naliczanie opłaty zacznie się z chwilą wypożyczenia roweru. Stawka za pierwsze 30 min. jazdy wynosi 1 zł, a za kolejne pół godziny – 50 gr. Każda następna rozpoczęta godzina to wydatek 1 zł.

Pojawią się abonamenty. Miesięczny w cenie 20 zł, który pozwoli korzystać z jednośladów przez 25 godzin (naliczanie minutowe); kwartalny: cena – 55 zł, czas jazdy – 75 godzin i na cały sezon (kwiecień – październik): cena – 125 zł, liczba godzin – 175.