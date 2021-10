Lublin. Róże, gerbery czy chryzantemy? Te wyjątkowe wiązanki i stroiki kupisz na stoiskach i straganach na Majdanku. Zobacz Redakcja

Róże, gerbery czy chryzantemy? Stragany i stoiska na Majdanku w okresie przed 1 listopada cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem. Sprzedawcy zadbali o to by można było wybierać w ciekawych kompozycjach kwiatowych. Do wyboru są wieńce, bukiety oraz stroiki. Kupujący znajdą coś na każdą kieszeń. Ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Aby zobaczyć propozycje przygotowane przez lubelskich florystów kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.