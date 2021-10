Lublin. Rozpoczął się Kongres Współpracy Transgranicznej. Na liście tematów m.in. sytuacja na Białorusi

To dziesiąta edycja kongresu. Rok temu do spotkania nie doszło z powodu ograniczeń towarzyszących pandemii koronawirusa.

- Kongres od lat stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń, promocji dobrych praktyk oraz pozyskiwania partnerów do realizacji nowych projektów. Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych w trakcie trzydniowej konferencji będzie zaangażowanie mieszkańców we współdecydowanie o przestrzeni miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Kongres potrwa do 7 października. Udział w nim zarejestrowało 615 osób m.in. z Polski, Ukrainy, Litwy, Gruzji.

- Wracamy do tego co dla współpracy transgranicznej najważniejsze: będziemy rozmawiać o partycypacji – tłumaczy Paweł Prokop, przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego i prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. I dodaje: - Chcemy rozmawiać też bardzo dużo o gospodarce, o tym jaka powinna być rola samorządu we wspieraniu przedsiębiorczości.

Kongres podzielony jest na panele tematyczne. Pierwszy dotyczył sytuacji na Białorusi (nosił tytuł „Trójkąt Lubelski wobec Białorusi”). - Trójkąt Lubelski jest forum współpracy regionalnej. Ma spełniać dwie funkcje: być forum dialogu, na którym trzy państwa (Polska, Ukraina i Litwa – dop. red.) mogą uzgadniać wzajemne stanowiska odnośnie istotnych kwestii w naszym regionie i najbliższym otoczeniu. Ale też służy poprawie bilateralnych stosunków między Polską i Litwą oraz Ukrainą – mówi prof. Beta Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej. I dodaje: - Sytuacja na Białorusi jest bardzo trudna i w tym momencie trudno znaleźć jakieś dobre rozwiązanie, zwłaszcza że dialog z Białorusią i władzami Białorusi nie istnieje. Żadna ze stron Trójkąta Lubelskiego nie ma przełożenia na Białoruś, na to żeby prowadzić dialog o tym jak obniżyć napięcie na granicy.