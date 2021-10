Lublin. Sąd nad górkami czechowskimi. Czy w sprawie pojawią się nowe strony? Zdecyduje NSA. Znamy datę

Sprawa górek czechowskich wraca na wokandę. Tym razem zajmie się nią NSA. Właśnie podał, że 19 października rozstrzygnie skargi kasacyjne Fundacji Wolności oraz stowarzyszenia Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Oba podmioty chcą uczestniczyć jako strony w postępowaniu dotyczącym tego czy miasto mogło w dokumentach planistycznych dopuścić możliwość zabudowy części dawnego poligonu na Czechowie. Cztery miesiące temu wnioski w tych sprawach odrzucił WSA w Lublinie.

Rozstrzygnięcie NSA – bez względu na wynik - „odmrozi” postępowanie, które zostało w czerwcu wstrzymane przed WSA w Lublinie. Dotyczy ono uchwały radnych dopuszczającej możliwość zabudowy części dawnego poligonu na Czechowie.

- Po decyzji NSA będziemy mogli ruszyć z procedurami i ustalić termin rozprawy – mówi Robert Hałabis, rzecznik WSA w Lublinie.

Aby zrozumieć zawiłości sprawy trzeba cofnąć się do 1 lipca 2019 r. Radni uchwalili wówczas „studium zagospodarowania Lublina”. Dokument dotyczył całego miasta. Na nowo określił też m.in. przyszłość górek czechowskich. Zapisy dopuściły tam budowę bloków na 30 hektarach. Na pozostałych ok. 70 ha ma powstać miejski park naturalistyczny. Uchwała została zaskarżona do WSA. Zrobił to wojewoda lubelski, którym wówczas był Przemysław Czarnek (obecnie minister edukacji i nauki).