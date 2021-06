Lublin: Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności ma problem już na starcie. Chodzi o kasę

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż części al. Solidarności to jeden z kilku „rowerowych” projektów budżetu obywatelskiego, które mają być wykonane w tym roku. Inwestycja obejmie budowę trasy dla rowerzystów od ul. Browarnej do ul. Prusa (ok. 260 metrów długości) oraz chodnika (ok. 180 metrów długości).

- Zadanie będzie realizowane wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym, który na tym samym odcinku planował przebudować chodnik. Na tę okoliczność podpisano porozumienie o współpracy – przypomina Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Inwestycja natknęła się – i to już na starcie – na poważny problem. Chodzi o pieniądze. Miasto przeznaczyło na roboty 430 tys. zł. W piątek (11 czerwca) dowiedziało się, ile za prace chcą dostać firmy drogowe. Te oszacowały koszty dużo wyżej niż urzędnicy. Do przetargu wpłynęły trzy oferty, których wartość waha się od 576,9 tys. zł do 983,8 tys. zł.