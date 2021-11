Lublin. Senator Bury znów funduje stypendia. Można dostać 2700 zł

- Pomimo złych rzeczy, które się dzieją w polskiej edukacji zwiększamy próg stypendialny do 2700 zł, by zdolni uczniowie mogli korzystać z edukacji nie tylko w szkole – mówi senator Jacek Bury, który od kilku lat funduje stypendia uczniom z Lublina. Do tej pory wydał na ten cel prawie 60 tys. zł. Pieniądze pochodzą z diety senatorskiej, którą pobiera Jacek Bury.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 3 grudnia. Przyjmuje je założona przez Jacka Burego Fundacja Przedsiębiorczość Rozwój Edukacja. Przez trzy lata w ten sposób wsparciem objęto 32 uczniów.