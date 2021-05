Lublin: Skarby trafiły na zamek. Srebrna zapinka z okresu rzymskiego została znaleziona podczas... spaceru z psem

- To zabytki wyjątkowej rangi – podkreśla Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków w Lubinie. Chodzi o trzy przedmioty przekazane przez służby konserwatorskie do Muzeum Narodowego w Lublinie. Na liście są dwa obiekty z okresu rzymskiego: fibula – zapinka i denar oraz jeden ze średniowiecza: stilus - rysik do pisania po tabliczkach pokrytych woskiem.

Służby konserwatorskie przekazały jednocześnie do muzeum trzy wyjątkowe obiekty. Zostały znalezione przez przypadkowe osoby m.in. podczas prac polowych, spacerów.

W piątek (28 maja) Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie i Muzeum Narodowe podpisały porozumienie o współpracy. – Ta współpraca trwa „od zawsze”. Porozumienie to kropka nad „i” naszych kontaktów. Z blisko 300 tysięcy obiektów, które posiadamy, prawie 100 tysięcy to zbiory archeologiczne – mówi Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie.

– Ma około 1700 lat, jest wykonana ze srebra. I to właśnie materiał, z którego powstała, decyduje o jej unikalności. Należy ją wiązać z Gotami, którzy przemierzali Lubelszczyznę, a ci bardziej cenili ozdoby wykonane z brązu czy żelaza. Fibula prawdopodobnie pochodzi ze zniszczonego grobu – opisuje Marta Cyran, koordynator Sekcji Archeologii Muzeum Narodowego w Lublinie.

Ostatnim z zabytków jest wczesnośredniowieczny stilus, czyli rodzaj rysika służącego do pisania po woskowej tabliczce. Wykonany z brązu przedmiot został znaleziony podczas spaceru w okolicach Bełżyc.

- To naprawdę rzadka rzecz. Szkoda, że nie jest to komplet z tabliczką do pisania – przekonuje Kopciowski.

Stilus zachował się w bardzo dobrym stanie. Ma ok. 12 cm długości. Zdobią go ryte pierścienie. - To import, prawdopodobnie z terenów ruskich – ocenia Cyran. I dodaje: - Przedmioty pokazują, że tereny Lubelszczyzny były miejscem kontaktów handlowych, zarówno w okresie rzymskim, jak i w średniowieczu.

Zabytkowe przedmioty znalezione w ziemi nie należą ani do właściciela terenu, ani do znalazcy. Są własnością Skarbu Państwa. Po znalezieniu należy je przekazać służbom ochrony zabytków. – Za ich przekazanie można otrzymać nagrodę pieniężną. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie, w grę może wchodzić nawet kilka, kilkanaście tysięcy złotych – twierdzi Kopciowski.