Lublin. Spotkali się przy SKENDE i pomalowali płyty farbą w sprayu. Rozpoczęła się 11. edycja Meeting Of Styles Łukasz Kaczanowski

To jedyny tego typu międzynarodowy festiwal graffiti w kraju. Rozpoczęła się polska edycja Meeting Of Styles. Po raz jedenasty grafficiarze z różnych stron globu przybyli do Lublina, aby popisać się swoimi zdolnościami w sprayowaniu. Na terenach SKENDE powstała galeria prac. Artystów w akcji będzie można jeszcze zobaczyć 7 i 8 sierpnia artyści, kiedy przeniosą się na obwodnicę miasta w okolice Ogrodu Botanicznego.