Lublin: Stowarzyszenie „Misericordia” od 30 lat wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi

Skąd wziął się pomysł na stowarzyszenie, które będzie nieść pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi?

Na początku 1990 roku trafiłem jako kapelan do Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Ta nominacja była dla mnie dużym wyzwaniem, gdyż nigdy przedtem nie miałem kontaktu z chorymi psychicznie, osobami z zaburzeniami psychicznymi czy pacjentami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Jednak pomyślałem, że skoro ksiądz biskup poprosił właśnie mnie, to znaczy, że to musi być dzieło Opatrzności Bożej. Wtedy jeszcze nie było tam kaplicy i chciałem zapewnić miejsce wyciszenia dla pacjentów, którzy mogą opuszczać oddziały. Z drugiej strony zauważyłem, że wiele osób po wyjściu ze szpitala potrzebuje dalszej pomocy, bo jest w trudnej sytuacji życiowej, finansowej, rodzinnej i oczekuje zaopiekowania czy wsparcia w powrocie do pracy. Dlatego razem z lekarzami pomyśleliśmy, żeby stworzyć ośrodek rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 1991 roku wraz z personelem medycznym i grupą wolontariuszy powołaliśmy stowarzyszenie, którego nazwa odwołuje się do encykliki Jana Pawła II „Dives in Misericordia”.