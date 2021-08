Lublin. Sygnalizacja stoi, ale nie „świeci”. Kiedy światła pokierują ruchem na skrzyżowaniach Al. Racławickich i ul. Lipowej? Artur Jurkowski

Łukasz Kaczanowski

10 sygnalizacji świetlnych wykonanych w ramach wielkiej przebudowy Al. Racławickich dalej czeka na uruchomienie. Miasto „wpina” je do systemu sterowania ruchem. Potrwa to jeszcze co najmniej dwa tygodnie. Wtedy też „odślepiona” zostanie ul. Wieniawska.