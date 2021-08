Lublin szczęśliwy dla Polaków. Fantastyczna walka w 2. turnieju żużlowego Grand Prix. Zobacz zdjęcia

Po starcie finałowego biegu, ku uciesze miejscowych kibiców, to Dominik Kubera (startujący z „dziką kartą”) niespodziewanie jechał na prowadzeniu. Ale już na wejściu w drugi łuk minął go szybki Bartosz Zmarzlik. Zawodnikowi Motoru wyraźnie brakowało prędkości i na drugim okrążeniu wyprzedził go również Łaguta. Rosjanin był tak rozpędzony, że od razu zaatakował i wyprzedził Zmarzlika. Natomiast Kubera do końca musiał bronić się przed szybszym od niego Fredrikiem Lindgrenem.

Turnieje w Lublinie wyłoniły dwóch liderów cyklu, którzy prawdopodobnie już tylko między sobą będą rozstrzygać walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata w pięciu ostatnich rundach Grand Prix. W klasyfikacji generalnej, ze 101 punktami, prowadzi Bartosz Zmarzlik. Polak ma jednak tylko jeden punkt przewagi nad Artemem Łagutą. Trzeci jest Fredrik Lindgren, którego dorobek po sześciu turniejach wynosi 80 punktów.