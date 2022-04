Lublin. „Targ na Bronowicach był, jest i będzie”. Mieszkańcy nie muszą obawiać się likwidacji targowiska

Spekulacje na temat likwidacji targu na Bronowicach rozpoczęły się w chwili wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Punktem zapalnym był obszar, na którym działa popularny wśród mieszkańców targ przy ulicy Krańcowej. Dokładniej chodzi o wzmiankę na obszarze 7U - w opracowaniu przyjęto, że na tym terenie „będzie dopuszczona budowa obiektów kubaturowych o wysokości do dwóch kondygnacji nad poziomem terenu z przeznaczeniem na usługi i handel.”

Informacja o możliwości powstania na terenie targu takiego budynku wywołała obawy kupców co do przyszłości tego miejsca. Pojawiły się plotki o planowanej likwidacji „Rynku Bronowice”. Spekulacje podsycał fakt, iż dzierżawcy terenu, na którym znajduje się targ, mają podpisaną z miastem umowę na czas nieokreślony, a co za tym idzie, może ona zostać w każdej chwili anulowana przez jedną ze stron z 3-miesięcznym wypowiedzeniem.