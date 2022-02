Lublin. Teatr Stary świętuje 200-lecie istnienia. „Moim celem był teatr, do którego sama chciałabym chodzić”

Kilka dni po wyborze na stanowisko dyrektora Teatru Starego powiedziała pani w wywiadzie dla „Kuriera Lubelskiego”: „Nie chcę, żeby było to miejsce przeznaczone wyłącznie na teatr, ale także film, muzykę, literaturę, rozmowy o kulturze”. Nie miała pani wątpliwości, co do tego, czy ta formuła się sprawdzi?

Interdyscyplinarny charakter Teatru był określony już na etapie wytycznych konkursowych, albowiem to miasto wskazało, że w przestrzeni budynku ma się znaleźć nie tylko teatr, ale także muzyka. Ja tę koncepcję rozszerzyłam, bo planowałam stworzyć takie miejsce, do którego sama chciałabym chodzić. Dlatego też, z racji tradycji historycznych, do propozycji miasta dołożyłam kino, a także debatę, ponieważ uważałam, że rozmowa o kulturze jest niezwykle ważna, a 11 lat temu, czyli kiedy zaczynałam, było jej bardzo mało w przestrzeni publicznej. Chciałam w końcu, aby w Teatrze Starym swoje miejsce znalazły również dzieci – zarówno po to, by wychowywać przyszłych widzów, ale również, by placówka była miejscem zachęcającym do wizyt rodzinnych. Na etapie konkursu rozważałam jeszcze jeden obszar, na który również wskazywało Miasto jako organizator, a która ostatecznie nie znalazła się w formule Teatru, a mianowicie scenę kabaretową. Myślałam o kabarecie literackim, czyli nawiązującym do tradycji Kabaretu Starszych Panów, czy Kabaretu Dudek. Z Anną Drozd, kuratorką programu muzycznego, która również zna dobrze polską scenę kabaretową, przeanalizowałyśmy ówczesną ofertę i doszłyśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie zbudować programu, który chciałybyśmy zaproponować publiczności. A wracając do pana pytania o moje wątpliwości, to fakt, że będę mogła pracować w takim miejscu uznałam za ogromne szczęście i zaszczyt. Wiedziałam, że oczekiwania widzów są duże i miałam świadomość rangi sprawy, a co za tym idzie mojej odpowiedzialności. Upraszczając, wszystko sprowadzało się do tego, żeby zainteresowanie widza związane z powrotem na kulturalną mapę miasta tak ważnego miejsca, jakim jest Teatr Stary, nie wygasło. Dlatego kluczowe było to, co w nim pokażemy.