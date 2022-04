Lublin. Ten czwartek należy do dziewczyn. Jam sassion w Świętym Spokoju przejmą kobiety

Monika Kowalczyk, Lidka Szpulka i Weronika Fedor to artystki z Lublina, których muzyka zdominuje czwartkowy wieczór. Najpierw porozmawia z nimi Magdalena Krasuska, wiceprezeska Fundacji Heuresis. O czym?

– O początkach, inspiracjach, także o innych dziewczynach, które je inspirują, marzeniach i planach na przyszłość. Trochę też o tym jak pracuje się i funkcjonuje dziewczynom w muzycznej rzeczywistości – zapowiada Krasuska.

Monikę Kowalczyk możemy kojarzyć m.in. z singla „Te twoje sukienki”, który w listopadzie 2019 był jednym z 50 utworów najczęściej udostępnianych na polskim Spotify. Weronika Fedor to muzyczka sesyjna, która współtworzy zespół rodzinny The Fedor Family koncertujący w całej Polsce m.in. z utworami folkowymi. Lidka Szpulka to artystka, do której – jak pisaliśmy w „Kurierze” tutaj – świat mówi muzyką, autorka internetowego hitu „Wystarczająca” nagranego telefonem na tle drzwi od stodoły.