Lublin. To, co najpiękniejsze w kulturze tradycyjnej. Rusza Jarmark Jagielloński

Motywem przewodnim tegorocznej edycji są instrumenty tradycyjne. To właśnie one wysuną się na pierwszy plan występów, koncertów, a nawet warsztatów. Dzięki temu muzyka wypełni zakątki Starego Miasta niemal w namacalny sposób. Festiwal odbywa się od 2007 roku i przez lata wzbogacał się o nowe elementy. – Na początku najważniejsza była kwestia nawiązania do tytułowych Jagiellonów – mówi Agata Turczyn, koordynatorka Jarmarku Rzemieślniczego i asystentka programowa. – Z czasem na pierwszy plan zaczęła się wysuwać kultura ludowa. W tym roku zmieniło się jeszcze jedno: po raz pierwszy poruszyliśmy temat społeczno-kulturowy.

Niech mówią kobiety

Drugi temat przewodni, który po raz pierwszy nie jest bezpośrednio związany z rzemiosłem, to obecność kobiet w kulturze tradycyjnej. – Chcieliśmy unaocznić te momenty w historii, kiedy rola kobiet wychodziła poza przyjęte konwenanse – tłumaczy Agata Turczyn. – W obrzędach główną rolę odgrywały kobiety, to one odśpiewywały pieśni. Ale grały również na instrumentach, a to nie było już tak oczywiste, bo akompaniowanie potańcówkom i zabawom określano jako „sprawę kawalerską”.