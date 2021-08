Lublin: To nie koniec nauki zdalnej? Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna chce prowadzić lekcje online z powodu remontu

- Bardzo się denerwuję tą sytuacją, bo strasznie tęsknię za szkołą – mówi Zosia, która od jutra będzie uczennicą czwartej klasy. Oznacza to nowe koleżanki i kolegów, a przede wszystkim nowych nauczycieli. Tego wszystkiego Zosia doświadczy tylko przez internet, bo właśnie tak ma wyglądać edukacja starszych uczniów w szkole muzycznej przy ul. Muzycznej.

Nowa organizacja roku wynika z przebudowy szkolnej sali koncertowej. OSM dostała na nią dofinansowanie w wysokości 6 mln zł z ministerstwa kultury.

– W czerwcu dostaliśmy informację, że prace tzw. „brudne” mają zakończyć się do końca sierpnia. Jak widzimy, tak się nie stało, a lakoniczny komunikat ze strony internetowej szkoły nie zawiera nawet daty zakończenia planowanej edukacji zdalnej – mówi anonimowa mama dwójki uczniów.

Przez cały dzień nie udało nam się skontaktować z dyrektorką Anną Mazur. Jej punkt widzenia przedstawił jeden z rodziców obecnych na specjalnym spotkaniu z dyrektorką. Mieli być na nim obecni tylko członkowie rady, ale Anna Mazur zgodziła się wpuścić na nie także rodziców czekających pod szkołą.

- Pani dyrektor tłumaczyła nam, że dopiero w ubiegłym tygodniu otrzymała informacje o braku możliwości zorganizowania lekcji stacjonarnie. Tymczasowe przejście miało odbywać się tarasem, ale on uszkodził się podczas remontu. Powiedziała, że sprawdziła wszystkie możliwości i stwierdziła, że stacjonarne lekcje nie są możliwe do zorganizowania – tłumaczył nam anonimowy rodzic. - Pani dyrektor nie pozwoliła woźnemu wpuścić mediów, powiedziała, że nie będzie się wypowiadać. Nie pozwoliła na to również nam - dodaje nasz rozmówca.