Lublin. Uczniowie „budowlanki” nie pobiegają. Budowa bieżni będzie musiała poczekać, co najmniej do przyszłego roku Artur Jurkowski

Zdjęcie z 2021 r. Miasto Lublin/materiały prasowe

Co najmniej do przyszłego roku będzie musiała poczekać na budowę bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej. Powód? Brak pieniędzy. Koszt inwestycji wzrósł z ok. 350 tys. zł do ponad 643 tys. zł