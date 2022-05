Lublin. Ukraina dostanie sprzęt medyczny do diagnostyki okulistycznej. W pomoc zaangażował się Uniwersytet Medyczny Joanna Jastrzębska

Prof. Tomasz Chorągiewicz wykonuje kamerą badanie dolnej gałki ocznej na pacjentce JJ

Z Lublina do Lwowa i Odessy trafi nowy sprzęt medyczny. Są to kamery wykorzystywane do diagnostyki chorób i urazów narządu wzroku.