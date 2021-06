Lublin: W autobusach miejskich zrobi się trochę ciaśniej. Nowe limity pasażerów

- Powoli wracamy do normalności – przyznaje Monika Fisz z ZTM Lublin. Od początku tego tygodnia zmieniły się limity pasażerów przewożonych przez pojazdy komunikacji miejskiej. To kolejny etap luzowania rygorów pandemicznych obowiązujących w kraju.

Obecnie dopuszczalna liczba osób w pojeździe to 75 procent wszystkich miejsc siedzących i stojących w pojeździe, przy czym co czwarte miejsce siedzące powinno pozostać niezajęte. Poprzedni limit wynosił 50 proc.

- Podwyższenie limitów spowoduje, że nie będzie konieczności uruchamiania tzw. kursów bisowych, które zostały wprowadzone w momencie, gdy pojazdy mogły być napełnione maksymalnie w 30 procentach – przypomina Fisz.

ZTM w 2020 r. odnotował olbrzymi spadek liczby pasażerów. Łącznie o ponad 50 milionów. W 2020 r. autobusy i trolejbusy przewiozły – jak wskazuje ratusz w „Raporcie o stanie miasta Lublina za 2020 r.” - 77,9 miliona osób. Rok wcześniej było ich 130,7 mln. W związku z lockdownem o 28,5 mln zł zmniejszyły się w 2020 r. wpływy ze sprzedaży biletów.