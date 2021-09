Lublin: W miejskich autobusach jest tłok? Czytelnik pyta: ''Co z pandemią?"

Jednocześnie podaje kilka przykładów przykrych sytuacji, które go spotkały w ostatnim czasie: - 1 września na przystanku "Lotnicza" był tłum ludzi i jak przyjechał mały trolejbus linii 156 wszyscy rzucili się by wsiąść. Mnie i jeszcze paru osobom nie udało się jednak wejść do środka. Udało się to 24 osobom. Skąd o tym wiem? Stojąc na przystanku - widząc tłum - policzyłem, ile jest osób i ilu udało się wejść do środka. Nie czekałem już na następny trolejbus i wsiadłem do 158 by podjechać do parku na Bronowicach, gdzie przesiadłem się do pustego autobusu nr 17. Inny przykład jest z 5 września: przystanek na Fabrycznej w stronę Felina. O godzinie 14:37 przyjechał zatłoczony trolejbus 158, do którego nie mogłem już wejść i oprócz mnie też paru innym osobom - żali się Czytelnik.