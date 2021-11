Lublin w miniaturze na pl. Łokietka. Zobacz, jak wyglądało Stare Miasto, gdy na dzisiejszym Placu po Farze stał kościół

Makieta została wykonana z brązu. Przedstawia Stare Miasto wraz ze wzgórzem zamkowym z przełomu XVI i XVII wieku. Ma kształt kwadratu o boku 1,5 metra. Wszystkie elementy są 500 razy mniejsze niż w rzeczywistości. W piątek (19.11) makieta stanęła na pl. Łokietka, od strony ul. Królewskiej. – Co pozwoli porównać widok obecny z rekonstrukcją historyczną – mówi Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

– Co ciekawe, nie są to duże różnice, bo jest to fragment obszaru objętego do dzisiaj ochroną konserwatorską. Część zabudowy uległa zmianie, zmieniła się też forma niektórych obiektów, które istnieją do dzisiaj – wskazuje Katarzyna Czerlunczakiewicz, miejska konserwator zabytków.