Lublin: W Saskim nadal leżą gałęzie, ale dzieciom to nie przeszkadza i świetnie się bawią. Zobacz

W ostatnich dniach pogoda jest naprawdę piękna, więc lublinianie chętnie przychodzą z dziećmi do Ogrodu Saskiego. Jak się okazuje najmłodszym nie przeszkadza krajobraz po burzy, a nawet chętnie korzystają z powalonych drzew i traktują je jako dodatkową atrakcję.

Już jakiś czas temu czytelnicy zwracali uwagę na opłakany stan placu zabaw w Ogrodzie Saskim. - Doszło tam do bardzo poważnego uszkodzenia urządzeń, stąd plac został wyłączony z użytkowania. Zniszczenia zgłosiliśmy do ubezpieczyciela, czekamy na wypłatę odszkodowania. Dalsze decyzje w tym zakresie będą podejmowane po całkowitym uprzątnięciu terenu - wyjaśniła nam wtedy Monika Głazik z lubelskiego ratusza. - Zgodnie z deklaracją wykonawcy teren ogrodu zostanie uprzątnięty ze złomów i wywrotów do 24 września - zapewniła.