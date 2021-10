Lublin. W studniach przy ul. Wapiennej brakuje wody. Według mieszkańca winne jest osuszanie terenu. MPWiK odpowiada Marta Grabiec

Mieszkańcy ulicy Wapiennej od lat mają problem z dostępem do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W końcu doczekali się budowy, ale na wierzch wypłynęły inne problemy. - Otwieram właz do studni, a tu susza – pisze w liście do naszej redakcji Czytelnik, który alarmuje o braku wód gruntowych w rejonie ROD „Bystrzyca" w Lublinie.