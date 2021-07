Lublin: Walizka w ręku, kot pod pachą, a droga… zamknięta. Czytelniczka skarży się na uciążliwą przebudowę

- Chciałam zwrócić uwagę na nieodpowiedzialne zachowanie drogowców, którzy zablokowali bez ostrzeżenia drogę dojazdową do bloku – żali się Czytelniczka. Mieszkanka bloku przy skrzyżowaniu Al. Racławickich i ul. Sowińskiego zaznacza, że zdaje sobie sprawę z trwającego remontu. Jej zdaniem, wielu problemów można by uniknąć, gdyby drogowcy z wyprzedzeniem informowali o swoich planach.

- Trwa okres wakacyjny, wracam z weekendu z ciężkimi torbami, klatką z kotem i okazuje się, że nie ma możliwości dostania do domu. To jest stare osiedle i generalnie ze znalezieniem miejsca parkingowego jest problem, a teraz trzeba jeszcze go szukać na odległych uliczkach. Nie mówiąc o tym, ze cześć samochodów po prostu została zablokowana - mówi Czytelniczka.