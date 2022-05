Lublin. „Warto się wsłuchać w rytm naszego miasta”. Wieża Trynitarska śpiewająco zaprasza mieszkańców i turystów. Zdjęcia

Wieża Trynitarska to jedna z wielu atrakcji w Lublinie, która kusi nie tylko rodowitych mieszkańców, ale i turystów. Jak przyznaje ks. Łukasz Trzciński po kilku latach przerwy „ruszono z kopyta” i na odwiedzających czeka szereg atrakcji.

Do zaoferowania są dwie wystawy. Pierwsza z nich zatytułowana „Tkanina ukryte piękno” nawiązuje do zabytkowych szat, które należą do lubelskiej archidiecezji. Ale nie lada gratką jest wypożyczony z Kurowa XVIII-wieczny pas kontuszowy czy ornat wyhaftowany – według tradycji – przez królową Elżbietę Habsburżankę.