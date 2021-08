Lublin: We wtorek demonstracja KOD w obronie wolnych mediów

Manifestacja odbędzie się na dzień przed zapowiadaną debatą o tzw. lex TVN w Sejmie. Podobne demonstracje o tej samej porze mają się rozpocząć w kilkudziesięciu miejscowościach w całej Polsce. W województwie lubelskim także w Białej Podlaskiej i Zamościu.

Pikiety organizuje Komitet Obrony Demokracji wraz z przedstawicielami środowiska dziennikarskiego (Fundacja Grand Press i Towarzystwo Dziennikarskie) oraz organizacjami społecznymi (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Akcja Demokracja).

„My, obywatele o rozmaitych poglądach i profesjach, wierni swoim różnym przekonaniom i wyznaniom, pochodzący z wielu środowisk społecznych i zawodowych, z polskich miast, miasteczek i wsi, świadomi, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa jest istnienie wolnych i niezależnych mediów, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, który głosi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny - stajemy razem - by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce. Bo Wolne Media, to Wolni Ludzie, a Wolni Ludzie, to Wolna Polska!” – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.