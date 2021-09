Lublin. Węzeł przesiadkowy przy Osmolickiej nie będzie gotowy na czas. Miasto zgodziło się wydłużyć termin zakończenia prac. Wiemy o ile

Węzeł przesiadkowy przy ul. Osmolickiej będzie jednym z siedmiu, które powstaną w Lublinie. Prace budowlane ruszyły w kwietniu. Miały potrwać do końca września, ale wykonawca nie wyrobił się w terminie. Potrwają miesiąc dłużej.

- Do zamontowania pozostał budynek socjalny dla kierowców. Wykonawca zawnioskował o przedłużenie terminu na realizację tego komponentu. Został on rozpatrzony pozytywnie i ankesowano termin realizacji tego zadania do końca października – mówi Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.