Lublin wieczorową porą. Zobacz, jak prezentuje się centrum naszego miasta podczas wieczornego spaceru Łukasz Kaczanowski

Spacer lubelskim deptakiem to dobry pomysł, niezależnie od pory dnia. Jak prezentuje się Lublin po zachodzie słońca? Postanowiliśmy to sprawdzić. Zapraszamy Was na wieczorny spacer po naszym pięknym mieście. Lublin zachwyca także po zmroku! Zobaczcie zdjęcia, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.