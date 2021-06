Lublin. Wielbiciele bibelotów tłumnie ruszyli na plac Zamkowy w Lublinie. Zobacz zdjęcia z czerwcowej Giełdy Staroci

NOWE Barszcz Sosnowskiego znów kwitnie. Gdzie na Lubelszczyźnie trzeba szczególnie uważać na tę niebezpieczną roślinę?

Barszcz Sosnowskiego został sprowadzony do Europy w XIX wieku z byłego ZSRR. Rosjanie chcieli stworzyć z barszczy kaukaskich wydajne rośliny pastewne, które miały posłużyć do produkcji pasz. Zmiany genetyczne doprowadziły jednak do powstania niebezpiecznego gatunku; powoduje degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu, a jego dok wywołuje zmiany skórne. Roślina, ta jest trudna do zwalczenia, kwitnie i owocuje latem i to właśnie wtedy jest dla nas najbardziej niebezpieczna ze względu na znajdujące się w jej składzie furanokumaryny, które mogą spowodować oparzenia II i III stopnia, w tym podrażnienie dróg oddechowych oraz oczu. Według zgłoszeń roślina (stan na 29 czerwca 2021 r.) występuje w 49 punktach na terenie woj. lubelskiego. Aby sprawdzić ich lokalizację na mapie, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.