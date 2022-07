Lublin. Włamał się do mieszkania znajomej i ukradł ponad 200 tys. zł. Po jego wyjściu w mieszkaniu wybuchł pożar AR

Lubelska Policja

Mundurowi zatrzymali 49-latka, który odpowie za włamanie do mieszkania swojej znajomej i kradzież ponad 200 tysięcy złotych. Po wyjściu mężczyzny z bloku, w lokalu pojawił się ogień. Teraz 49-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 10 lat więzienia.