Lublin: Woda i ścieki czekają na cenę. Dopóki nowe stawki nie zostaną przyjęte, to płacimy po staremu, czyli taniej. Ile to jeszcze potrwa?

– Możliwe, że decyzja zapadnie na przełomie maja i czerwca – ocenia Kowalczyk. Zastrzega jednocześnie: - Sama decyzja Wód Polskich to za mało, aby nowa taryfa weszła w życie. Musi się ona jeszcze uprawomocnić, następuje to po 14 dniach od wydania decyzji.

To oznacza, że 2 czerwca nowy taryfikator na pewno nie zacznie obowiązywać. Czy MPWiK straci tym samym możliwość naliczania nowych opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków? – Nie, do czasu wejścia w życie nowych stawek będą obowiązywały te z poprzedniego taryfikatora – wyjaśnia Kowalczyk. Dla mieszkańców to korzystna sytuacja. Stare stawki są niższe niż nowe, zaproponowane przez MPWiK.

W Lublinie płacimy obecnie 3,72 zł za metr sześcienny wody, w przypadku ścieków stawka ta wynosi 5,19 zł. Takie stawki obowiązują od trzech lat. MPWiK chce je podnieść. W lutym skierował wniosek z nowymi taryfami do Wód Polskich. Został on odrzucony. Podwód? Wody Polskie uznały, że wzrost cen jest zbyt duży. - Podwyżka zaproponowana na poziomie 26 proc. w dużym wojewódzkim mieście, jakim jest Lublin jest gigantyczna – argumentował Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

Pod koniec kwietnia MPWiK złożył kolejny wniosek. Również zakłada podwyżki, ale na mniejszą skalę niż w lutym.

Złożony obecnie wniosek przewiduje (we wniosku ceny są podane netto, my przeliczyliśmy je na brutto, czyli takie jakie płacą mieszkańcy), że od czerwca za metr sześcienny wody mieszkaniec Lublina zapłaci 4,19 zł (we wniosku lutowym było 4,33 zł). Taka stawka miałaby obowiązywać przez rok. Później ma pójść w górę i wynosić 4,51 zł (wcześniejsza propozycja 4,65 zł). Od czerwca 2023 r. znowu ma wzrosnąć - do 4,55 zł (lutowa propozycja – 4,68 zł)