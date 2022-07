Lublin. Woda i ścieki w górę? MPWiK nie odpuszcza, chce podnieść stawki o ok. 30 procent

W połowie czerwca MPWiK złożył dwa wnioski do Wód Polskich (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) w Lublinie. Jeden dotyczył ustalenia nowych taryf na najbliższe trzy lata. Drugi - skrócenia obowiązujących taryf przyjętych rok temu, w którym znalazła się też propozycja nowych stawek. RZGW odrzucił pierwszy wniosek. Drugi odesłał do uzupełnienia. MPWiK go poprawił. - Merytorycznie zawartość wniosku pozostała bez zmian – informuje Bożko.

- Złożyliśmy projekt taryfy zgodnie z wymogami formalnymi przekazanymi przez Wody Polskie – mówi Magdalena Bożko, rzecznik prasowy MPWiK. To drugie podejście spółki do przeforsowania wzrostu opłat za wodę i ścieki.

Oznacza to, że spółka chce, aby łączna opłata za metr sześcienny wynosiła 12,30 zł (woda 5,26 zł, ścieki – 7,04 zł). To o ok. 30 proc. więcej niż obecnie. Teraz za metr sześcienny wody lublinianie płacą 4,04 zł, a za ścieki - 5,35 zł. Łącznie daje to 9,39 zł.