Lublin. Wracają limity pasażerów w autobusach i trolejbusach. Kto to będzie sprawdzał?

To ostatnie dni kiedy autobusy i trolejbusy będą mogły być do 100 procent zapełnione pasażerami. Od najbliższej środy (15 grudnia) do komunikacji miejskiej wracają limity. Zajętych będzie mogło być do 75 proc. miejsc. To element pakietu ograniczeń przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronowirusa.

ZTM już przygotowuje się do zmian. Czeka na rozporządzenie w tej sprawie.

- Na tej podstawie będziemy znali konkretne wytyczne odnośnie możliwości podejmowania działa w zakresie weryfikacji narzuconego limitu i kto te limity ma weryfikować. Obecnie takie uprawnienie ma jedynie policja – tłumaczy Monika Fisz z ZTM Lublin.

Już wiadomo, że do autobusów i trolejbusów wrócą strefy buforowe. Poprosił o to Związek Zawodowy Kierowców i Obsługi Komunikacji Miejskiej w Lublinie działającego przy MPK. – W najbliższym czasie w pojazdach wydzielone zostaną specjalne strefy. Kierowcy jak i obsługa pojazdu powinni być chronienie gdyż ich obecność w pojeździe i bezpośredni kontakt z podróżnymi sprzyja transmisji drobnoustrojów i może stanowić potencjalne zagrożenie zarówno dla kierującego jak i pasażerów – zapowiada Fisz.