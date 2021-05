Lublin: Wychowankowie domu dziecka oskarżają pracowników o przemoc. Dyrektor zaprzecza

Do długiego listu dołączone są nagrania. Na jednym z nich widać, jak mężczyzna (można się domyślić, że to wychowawca) trzyma leżącego chłopaka w silnym uścisku i przez około minutę przygniata kolanem. „Uspokoiłeś się już?” - pyta. Słychać, jak jeden z kolegów prosi: „Panie (pada imię wychowawcy), wystarczy”.

Były wychowanek opowiada, że do sytuacji doszło około 6 lat temu. Wychowawca miał wtedy kazać jednemu z wychowanków posprzątać łazienkę, a ten odparł, że zrobi to dopiero, kiedy wszyscy się umyją. - Wychowawca wpadł w furię, zaczął wyrywać koledze telefon z dłoni. Rzucił się na niego, wykręcał ręce, podduszał – opisuje. - Obdukcja wykazała stłuczenia, siniaki. Sprawa była zgłoszona, nawet byli u nas policjanci. Ale najpierw przesłuchali wychowawcę i on powiedział, że to kolega rzucił się na niego pierwszy. Młodszym dzieciakom, które wszystko widziały, wychowawcy kazali potwierdzać tę wersję, w zamian obiecując prezenty – opowiada.