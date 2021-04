Lublin: Wyciek toksycznej substancji w jednej z hal magazynowych. Na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej. Zobacz zdjęcia

- Działania grupy chemicznej polegały na wyznaczaniu strefy niebezpiecznej oraz miejsca do dekontaminacji wstępnej ratowników i sprzętu, a także ograniczeniu rozprzestrzeniania się cieczy na większy obszar. Następnie przystąpiono do sorpcji rozlanej substancji przy wykorzystaniu sorbentu oraz zebraniu jej do pojemników. W kolejnej fazie działań strażacy przepompowali pozostałości cieczy z uszkodzonego pojemnika. W związku z charakterystyką chemiczną substancji strażacy przebywający w strefie niebezpiecznej pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych oraz ubraniach ochronnych - opisuje Szacoń.