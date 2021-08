Lublin: Wyjątkowy koncert Budki Suflera w Muszli Ogrodu Saskiego. Koniecznie zobaczcie!

- Ja przyszedłem tu jako fan, ale przyszedłem też żeby oddać hołd i cześć artyście. Dla mnie Romuald Lipko jest bardzo ważną postacią. Wiem, że ludzie będą się fajnie bawili, przypomną sobie swoją młodość i największe hity. To będzie też okazja, żeby sobie przypomnieć, że Romuald Lipko to nie tylko Budka Suflera, ale też że komponował dla innych artystek, na przykład dla Urszuli czy Izabeli Trojanowskiej – mówił nam wielki fan pan Jan Wilczański z Lublina tuż przed koncertem. - Bardzo cenię Budkę Suflera za ponadczasowe teksty, które mają głębszy sens. No i oczywiście, że za ponadczasową muzykę oraz niezwykły talent do tworzenia piosenek, które wpadają w ucho – dodaje.