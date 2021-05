Lublin: Wyścigi kierowców na Wapowskiego i Wojtyłów? Miasto ma pomysł jak ich do tego zniechęcić

Wapowskiego to ulica łącząca Nałkowskich z Samsonowicza i dalej Wolińskiego. Jej odnogą jest ulica E. K. Wojtyłów. – Niestety zachowanie kierowców na tych drogach pozostawia dużo do życzenia i coraz częściej obserwowane są „wyścigi kierowców". Wskazać należy, że ulica B. Wapowskiego często przekraczana jest przez pieszych korzystających ze sklepu Stokrotka o różnych porach dnia i nocy (w tym często przez dzieci i osoby starsze) – pisze w interpelacji do prezydenta Lublina Piotr Popiel, rady PiS. Chce, aby miasto rozpoczęło prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi „uspokojenie ruchu”. Postuluje aby fundusze na ten cel znalazły się w budżecie Lublina na 2022 r.

Miasto przekonuje, że elementy spowalniające ruch znalazły się już w projekcie przebudowy ul. Samsonowicza. – Zakłada lokalizację wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wapowskiego, które będzie zrealizowane razem z wyniesieniami w ciągu ul. Wapowskiego (na odcinku od ul. Nałkowskich do ul. Samsonowicza) przy okazji remontu - przebudowy ul. Wapowskiego – informuje Artur Szymczyk z-ca prezydenta Lublina.