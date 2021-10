Lublin. Wystawa w setną rocznicę urodzin królewskiego grawera

– Prace Czesława Słani wyróżniają się wyjątkową dbałością o najmniejszy szczegół. Choć rysunek jest zbudowany głównie z linii i punktów, to każde z nich nawet przy dużym powiększeniu wydają się być na właściwym miejscu – komentuje Zbigniew Nestorowicz, komisarz wystawy. – Słania to człowiek z wyjątkowym poczuciem humoru, wyróżniającym się także w jego twórczości. Ukryte mikronapisy, imiona, a nawet portrety swoje, przyjaciół i członków rodziny wkomponowane w ornamenty są niedostrzegalne gołym okiem. Możemy te swoiste żarty dostrzec nieraz jedynie przy użyciu lupy, i to z dużym powiększeniem – przekonuje.

Na wystawę składają się prace autorstwa Słani, które pochodzą ze zbiorów Mieczysława Wedziuka, kolekcjonera i członka Polskiego Związku Filatelistów Okręgu Lubelskiego. – Pochodzą z zakupów na giełdach i pocztach i wymian korespondencji – informuje. Na wystawie zobaczymy znaczki i ich projekty, winietki, banknoty, a także ilustracje wykorzystane w atlasie anatomicznym Tadeusza Rogalskiego. Wystawę można oglądać w Galerii na Poczcie Głównej do połowy grudnia.