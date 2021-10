Lublin. Wyszedł do pracy i nie wrócił do domu. Policja poszukuje zaginionego mężczyzny

7 października wyszedł z domu do pracy i do chwili obecnej nie wrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną. Bliscy zaginionego prowadzili poszukiwania na własną rękę, jednak nie przyniosły rezultatu. W związku z tym w czwartek (14.10) rodzina zgłosiła zaginięcie 37-latka.

W dniu zdarzenia ubrany był w granatową kurtkę z kapturem, jasna szara czapka, spodnie jeansowe, buty sportowe szare.

Ktokolwiek widział zaginionego lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest kontakt z Policją pod numerem telefon 47 811 46 61 lub 112.

Rysopis:

Wzrost około 195 centymetrów, średniej budowy ciała, włosy ciemne, proste, krótkie.