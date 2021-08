Lublin. Z Czechowa na LSM można już dotrzeć najkrótszą drogą. Kierowcy wjechali na nową ul. Poniatowskiego

Ul. Poniatowskiego była zamknięta – na odcinku do ul. Sowińskiego do ul. Popiełuszki – od połowy marca. Drogowcy budowali ulicę od nowa. Teraz ul. Poniatowskiego biegnie bliżej budynków szkolnych i ma cztery pasy ruchu.

Z jej otwarciem miasto czekało na uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Racławickie, ul. Sowińskiego, ul. Poniatowskiego oraz ul. Popiełuszki i ul. Poniatowskiego. Te zaczęły działać w sobotę rano.

- Swoją geometrię zmieniło skrzyżowanie Al. Racławickich z ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego. Jadąc Al. Racławickimi od strony centrum, jeden pas ruchu jest do skrętu w lewo, dwa do jazdy na wprost, z czego jeden skrajny do skrętu w prawo – opisuje Justyna Góźdź z biura pasowego ratusza.