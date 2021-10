Lublin z dostępem do morza. Morza kultury studenckiej

Co łączy Gdańsk, Poznań, Częstochowę, Szczecin, Lublin i dziesięć innych miast? Chęć rozmowy o rozwoju kultury studenckiej i zaprojektowania zmian prawnych, które pozwolą znaleźć ośrodkom akademickim miejsce w budżecie państwa, a nie tylko kierującej nią uczelni.

– Z perspektywy urzędu i resortu widzimy, że jest to ważna rzecz – mówił przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sportu Mateusz Adamkowski. – Uważam, że forum to wstęp do rozmów o tym, jak kultura studencka miałaby wyglądać. Nie chcę nazwać tego luką, ale na pewno jest pewna przestrzeń do dyskusji na temat większego zaangażowania ministra kultury – zapowiada.