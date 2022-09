Lublin. Zabierz na filmową podróż najmłodszych. Sprawdź jakie filmy będą emitowane w ramach festiwalu

Widowisko odbędzie się w Centrum Kultury w Lublinie od 24 września do 2 października. Później produkcje będzie można zobaczyć online w dniach 6-23 października. Wydarzenie jest skierowane dla dzieci od 4. roku życia. Ideą, która przyświeca organizatorom jest przekazanie do szerokiej publiczności filmów wartościowych, które zawierają walory edukacyjne i artystyczne.

Podczas sensów, jak co roku, przybliżona będzie kinematografia wybranego regionu, tym razem będą to Niderlandy. W trakcie festiwalu odbędzie się konkurs główny animacji i filmów aktorskich. Organizatorzy zachęcają do głosowania na produkcję, która otrzyma nagrodę publiczności.

Cały program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kultury.