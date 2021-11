Lublin zaciska pasa: - Najtrudniejszy budżet dekady – przekonuje prezydent miasta Artur Jurkowski

Budowa dworca metropolitalnego – wraz z przebudową okolicznego układu drogowego - to największa z inwestycji zaplanowanych w budżecie Lublina na 2022 r. Małgorzata Genca Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Dochody i wydatki mniejsze niż w tym roku, deficyt – dużo wyższy – budżet Lublina na 2022 r. „jest bardzo napięty”, jak to określają władze miasta. Na co wystarczy pieniędzy, a na co ich zabraknie?