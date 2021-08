Lublin. Zakończyły się prace konserwatorskie w kościele pobrygidkowskim. Ołtarz po renowacji nabrał blasku. Wprost zachwyca! Zobacz

W ramach kompleksowego remontu kościoła (ok. 1910 r.) wprowadzone zostały zmiany w strukturze ołtarza. Między innymi dodano odeskowanie od tyłu, co przesłoniło strzelistość neogotyckich sterczyn ołtarza. Konserwatorzy zdecydowali się na usunięcie tego wtórnego elementu i przywrócenie historycznej kolorystyki drewnianej struktury.

– Podczas wspomnianego remontu (na początku XX wieku) zamaskowano także drewnianymi kratownicami ze złoceniami wnęki arkadkowe. Przesłona posłużyła do ukrycia w ich wnętrzu relikwii. Wszystkie relikwie zachowane „na stanie” kościoła do końca XIX wieku zostały zebrane, rozpoznane i opisane, a trudne do rozpoznania z powodu braku certyfikatu potwierdzającego autentyczność czekają na identyfikację – informuje na swoim facebookowym profilu Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. – Relikwie zebrano w ośmiu drewnianych, przeszklonych skrzyneczkach. Obecnie trwają prace związane z ich opisaniem, oczyszczeniem i zabezpieczeniem, co umożliwi ewentualne przywrócenie do kultu wybranych szczątków.