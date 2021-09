Lublin. Zamiany gruntów nie będzie. Nieoczekiwany zwrot w sprawie „transakcji" między miastem a Interbudem

To najbardziej gorący temat ostatnich dni w Lublinie. Chodzi o pomysł zamiany działek między miastem a lubelskim deweloperem, firmą Interbud. Transakcją mieli zająć się radni na czwartkowej sesji. Ale do debaty na ten temat nie dojdzie.

- Wobec insynuacji i pomówień, jakie padły z ust Senatora Jacka Burego, nie chcąc dawać mu pola do dalszych manipulacji, wspólnie ze wspierającymi mnie Radnymi zdecydowaliśmy o zdjęciu z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta projektów uchwał związanych z zamianą gruntów, w celu umożliwienia zbadania poprawności procedury i wszelkich działań podjętych w tym obszarze przez każdy podmiot, który chciałby to zrobić – informuje w oświadczeniu rozesłanym we środę po południu do mediów, Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.