Lublin: Zaniedbany Plac Singera. Czytelnik: "Czy stan placu jest związany z ukrytą niechęcią miasta do jego patrona?" Marta Grabiec

- Plac imienia "naszego" noblisty jest wyjątkowo zaniedbany - alarmuje nas Czytelnik, pan Jacek - To wstyd, żeby w centrum miasta była nieskoszona trawa, chwasty, zarośla i pełno butelek po alkoholu. Co na to miasto?