Lublin. Zapowiada się roztańczona sobota z Passa Passa. Gala Tańca w Centrum Kongresowym UP

– Gdy osiem lat temu powstawało Passa Passa przyświecał nam jeden cel...aby stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie mógł czuć się jak u siebie w domu, bez wstydu i krępacji. Miejsce, które połączy ludzi z tą samą pasją; które będzie rozwijało ją i dawało możliwość spełniania się i pokonywania własnych barier. Niewątpliwie udało nam się to. Passa Passa jest dla naszych tancerzy, nasi tancerze to Passa Passa – mówi Anna Widuch. I dodaje – Celem Gali jest szerzenie pasji do tańca, integracja środowiska tanecznego oraz otwarcie go na innych. Nasi tancerze, zarówno dzieci, jak i dorośli będą prezentować się na scenie w choreografiach ułożonych przez naszych instruktorów. Myślę, że nie trzeba mówić jak wiele dobra daje taniec... Poprawia koordynację ruchów, uczy rytmiki, rozwija pewność siebie oraz sferę psychofizyczną... Występ na scenie przed dużą publicznością to niejednokrotnie egzamin z pewności siebie dla naszych tancerzy, ale i możliwość spełnienia się, pokazania, zdobycia celu.