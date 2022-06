Lublin. Zarząd Transportu Miejskiego otworzył koperty, ale wciąż nieznany jest zwycięzca przetargu. Miasto będzie miało wodorowy autobus

Zwycięska oferta nie jest jeszcze jednak wyłoniona. Zostanie ona wybrana na podstawie czterech kryteriów o różnej wadze:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa autobusu wodorowego do obsługi linii komunikacji miejskiej. Zamawiany autobus wodorowy to 12-metrowy fabrycznie nowy pojazd, klimatyzowany, niskopodłogowy, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - poinformowała Monika Fisz z ZTM Lublin.