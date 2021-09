Lublin. Zmiany w ruchu na Poligonowej. Mieszkańcy nie chcą aby ulicę „rozjeżdżały” ciężarówki

Ul. Poligonowa to obecnie droga dojazdowa do budynków położonych w północnej części Czechowa. Główny ruch pojazdów przejęła ul. Bohaterów Września, która jest jedną z dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina.

- W najbliższej przyszłości zostanie zakończona inwestycja MPWiK w postaci kanalizacji sanitarnej i ulica Poligonowa uzyska nową nawierzchnię asfaltową. Już położoną na części ulicy. Pewna część mieszkańców ma obawy co do trwałości tej nawierzchni w przypadku dużego tonażu pojazdów ciężarowych – opisuje sytuację Stanisław Brzozowski, radny niezrzeszony, w interpelacji do prezydenta Lublina.

Mieszkańcy narzekają też na hałas i drgania wywoływane przez ciężarówki. - Proszę o wzięcie pod uwagę tych opinii i „salomonową" decyzję uwzględniającą całokształt sprawy, ponieważ te aspekty przedstawiane przez mieszkańców na pewno nie wyczerpują złożoności całego zagadnienia – apeluje radny.