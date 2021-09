Lublin: Zniknie Gitas i będzie Gilas. Wojewoda zapewnia, że w tym roku poprawią błąd

- Na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie, w kwaterze Ofiar Bombardowania Lublina znajduje się grób, na którym widnieje tabliczka z nazwiskiem Jan Gitas oraz datą i okolicznościami śmierci. W związku z zaistniałym przypuszczeniem, że to nazwisko może być błędne i mogiła jest jednak miejscem pochówku Jana Gilasa (bohatera z czasów bombardowania we wrześniu 1939 r.), podjęte zostały działania mające na celu wyjaśnienie, czy powinna nastąpić stosowna zmiana - informuje Szwedo.

O problemie pisaliśmy kilka dni wcześniej. Na błąd zwrócił uwagę nasz Czytelnik Piotr: - Miasto co roku wspomina pana Gilasa, nadaje mu ulice (i słusznie). Szkoda jednak, że od kilku lat, mimo wielu maili i próśb, nikt nie jest w stanie zamontować prawidłowej tablicy na jego grobie i ciągle widnieje tam „Gitas”. W lipcu 2019 roku napisałem do Zdzisława Niedbały z Urzędu Miasta Lublin. Odpisała do mnie pani Katarzyna Chałabis, że przekazała sprawę do dyrektora Artura Jaśkowskiego (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa z lubelskiego urzędu wojewódzkiego). Od tamtej pory nic się nie zmieniło, ani nie otrzymałem już więcej żadnych informacji.